Pakistan, Afganistan'ı bombaladı: 3'ü çocuk 8 kişi öldü

Kaynak: AA
Pakistan, Afganistan'ı bombaladı: 3'ü çocuk 8 kişi öldü
Pakistan, Afganistan'da Pakistan Talibanı'na ait olduğu iddia edilen sığınaklara hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı iki güvenlik ve istihbarat görevlisine dayandırılan bilgiye göre, ordu, Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Host ve Paktika vilayetlerinde Pakistan Talibanı'na ait olduğu öne sürülen sığınakları bugün erken saatlerde bombaladı.

Pakistan ordusu konuyla ilgili açıklamada bulunmazken, Pakistan Talibanı saldırıları doğruladı.

Afganistan'daki Taliban yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamada, Paktika'daki Barmal bölgesindeki saldırılarda 3 kadın ve 3 çocuğun, Host'taki saldırılarda ise 2 kadının öldüğü aktarıldı. .

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva vilayetindeki Kuzey Veziristan bölgesinde 16 Mart'ta, askeri karakola bomba yüklü araçla saldırılmış, ardından çok sayıda intihar saldırısı gerçekleştirilmişti.

Saldırılar ve ardından gerçekleştirilen operasyonda, 7 Pakistan askeri hayatını kaybetmiş, 6 saldırgan öldürülmüştü.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, askerlerin cenazesine katılmış ve misilleme sözü vermişti.

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