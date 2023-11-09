Pakistan askerleri Hint askerleriyle çatıştı: 1 ölü

Hindistan ve Pakistan askerlerinin Cammu Keşmir sınırında birbirlerine ateş açması sonucu bir Hint askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Pakistan askerleri Hint askerleriyle çatıştı: 1 ölü

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Sınır Güvenlik Güçleri (BSF), Cammu Keşmir sınırında Pakistan askerleriyle çatışma yaşandığını duyurdu.

BSF, Pakistan tarafından sebepsiz açılan ateşe Hint güvenlik kuvvetlerinin karşılık verdiğini vurguladı.

Çatışmada ağır yaralanan bir askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Öte yandan, BSF, dün gece yarısı başlayan çatışmanın son 3 haftadaki 3. ateşkes ihlali olduğunu bildirdi.

Ayrıca ekimde taraflar arasındaki bir çatışmada da 2 Hint asker ölmüş, 3 sivil de yaralanmıştı.

YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken, o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercih yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı.

Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın idaresinde kaldı.

Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağı"na bölmüştü.

Pakistan da kendisine bağlı Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü vermişti.

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