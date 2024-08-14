Pakistan Başbakanı elektrikte indirim sözü verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pakistan Başbakanı elektrikte indirim sözü verdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, önümüzdeki günlerde elektrik fiyatlarında indirim yapılacağı duyurdu.

Pakistan Bağımsızlık Günü töreninde konuşan Başbakan Şahbaz, ülkenin mali zorluklarını ele almayı amaçlayan kapsamlı beş yıllık bir ekonomik program sunma planlarını açıkladı.

Başbakan konuşmasında enflasyonla mücadele elektrik maliyetlerini düşürme ve Pakistan'ın kalkınmasını hızlandırma sözü verdi.

Başbakan, sektörlerin gerilemeye devam ettiğini belirterek devam eden ekonomik mücadelelerin henüz istenilen sonuca ulaşamadığını itiraf etti. Kamuoyunun enflasyon ve işsizlik yükü altında olduğunu kabul ederek hesap verebilirlik ve gelecek planlamasının gerekliliğini vurguladı.

Elektrik faturalarının düşürülmesinin önemine dikkat çeken Şahbaz, bu sorun çözülmeden sanayi büyümesinin ve ihracatın artırılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Başbakan, Pakistan'ın ekonomik kalkınması için yorulmadan çalışmaya kararlı olduğunu yineledi ve Keşmir ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, bağımsızlıklarına kavuşana kadar desteklerinin devam edeceğinin sözünü verdi.

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