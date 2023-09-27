Pakistan, Rusya’dan LPG ithal etti

Pakistan, Rusya’dan 100 bin tonluk ilk sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sevkiyatını teslim aldı.

KAYNAK: AA
Pakistan, Rusya’dan LPG ithal etti

Bu sevkiyat, Pakistan’ın enerji kaynaklarını çeşitlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

İlk sevkiyat İran üzerinden geldi

Rusya’nın İslamabad Büyükelçiliği, yaptığı açıklamada, İran üzerinden Pakistan’a 100 bin tonluk ilk LPG sevkiyatının gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, bir sonraki sevkiyat için görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Pakistan, ham petrol ithalatını azaltmak istiyor

Pakistan, ham petrolün yüzde 70’ini ithal ediyor. İthal edilen ham petrol, rafine edilerek ülkenin ihtiyacına göre kullanışlı ürünlere dönüştürülüyor. Pakistan, ham petrolü büyük oranda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten ithal ediyor.

Petrol fiyatlarındaki küresel artışın ardından Pakistan, ham petrol ithal kaynaklarını çeşitlendirmek için girişimlere başlamıştı. Dünyanın en büyük ham petrol üreticileri arasında yer alan Rusya, Pakistan’a indirimli fiyattan ham petrol temin etme teklifinde bulunmuştu.

Ocak 2023’te Moskova ve İslamabad, Pakistan’ın artan yerel ve endüstriyel enerji ihtiyacını karşılamak için bu ülkeye indirimli fiyat üzerinden petrol ve doğal gaz sağlanması konusunda anlaşmıştı. Yetkililer, Pakistan’ın ham petrol ihtiyacının yüzde 35’ini Rusya’dan karşılayacağını ve Moskova’ya ödemenin Çin Bankası aracılığıyla yuan ile yapılacağını duyurmuştu.

Pakistan’ın, Rusya’dan ithal ettiği 100 bin ton ham petrolün 45 bin tonluk kısmını taşıyan ilk gemi 11 Haziran’da Karaçi’ye ulaşmıştı. Pakistanlı yetkililer, temmuzdan itibaren de Azerbaycan’ın indirimli fiyattan her ay Pakistan’a bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kargosu tedarik edileceğini açıklamıştı.

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