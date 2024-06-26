Pakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 29 kişi öldü

Dawn gazetesinin bildirdiğine göre, Karaçi'nin çeşitli bölgelerinde aşırı sıcaklar sebebiyle yaşamını yitiren 29 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kentte yüzlerce kişi de sağlık sorunları nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

Edhi Vakfı'ndan Faisal Edhi ise AA'ya yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha yüksek olabileceğini belirtti.

Edhi, son günlerde Karaçi'deki morglarına getirilen yüzlerce kişinin ölümünün nedeninin tam olarak teşhis edilemediğini ve bu durumun doktorları zorladığını dile getirdi.