Pakistan’da AVM’de yangın. Ölü sayısı artıyor

Pakistan’ın Karaçi ilçesindeki bir alışvertiş merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre en az 11 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

KAYNAK: DHA
Pakistan’da AVM’de yangın. Ölü sayısı artıyor

Karaçi şehrinde bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinin dördüncü katında yangın çıktı.

Yangın hızlı bir şekilde 60 kişinin bulunduğu katı sararaken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri 35 kiiyi tahliye etmeyi başardı.

Yangının jeneratörden çıkma ihtimali üzerinde duran yetkililer, ölümlerin boğulma ve yanıklardan kaynaklandığını, yaralananlardan bazılarının tahliye sırasında merdivenlerden düştüğünü, bazılarının vücudunda ise yanıklar oluştuğunu söyledi.

Karaçi Belediye Başkanı Murtaza Vahab da konuya ilişkin açıklamasında, 11 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

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