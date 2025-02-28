Pakistan'da camide cuma namazı sırasında intihar saldırısı: 5 ölü, 23 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Nowshera kentinde medrese içindeki bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.

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İlk bilgilere göre patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ön soruşturmaya göre saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği ve ekiplerin incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

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