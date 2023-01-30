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Pakistan’da camiye intihar saldırısı: 17 ölü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında polislerin de bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti, 90’ın üzerinde kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 13:08
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Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında 17 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı

Pakistan’da camiye intihar saldırısı: 17 ölü
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Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında polislerin de bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi, 90’dan fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğunu belirtti.

Saldırı sırasında camide yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Patlama sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluştu.

Sosyal medyaya yansıyan görsellerde caminin büyük bölümünün patlama sebebiyle yıkıldığı görüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı.

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.

(Kaynak: AA)

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