Pakistan’da çocuk felcine sıfır tolerans

Pakistan hükümeti, yılın son çocuk felci aşı kampanyasının sona ermesiyle sağlık çalışanlarına yönelik kötü muamelelere karşı sıfır tolerans politikası ilan etti. Başbakanlık çocuk felci eradikasyonu odak kişisi Ayesha Raza Farooq, “Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara karşı en sert önlemleri alacağız,” diyerek bu konuda kararlılık mesajı verdi.

Bu yıl, 16-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen hafta boyu süren ulusal aşılama kampanyası, 143 bölgede yaklaşık 44 milyon çocuğu hedef aldı. Ancak, yoğun çabalara rağmen Pakistan’da 2024 yılı boyunca 64 çocuk felci vakası rapor edildi.

KAMPANYALAR VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Pakistan, çocuk felcinin hâlâ endemik olduğu iki ülkeden biri olmaya devam ediyor; diğer ülke ise komşusu Afganistan. Pakistan’ın çocuk felcini yok etme stratejisinin temelini ev ev dolaşarak yapılan aşılama kampanyaları oluşturuyor. Ancak bu kampanyalar, militan grupların saldırılarından yerel halkın direnç göstermesine kadar pek çok zorlukla karşılaşıyor.

Bu hafta içinde Sindh eyaletinde, Karaçi’nin Qur’angi mahallesinde bir çocuk felci ekibine saldırıda bulunulduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak altı kişi gözaltına alındı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK ÇAĞRISI

Farooq, hem hükümet yetkililerini hem de yerel toplulukları sağlık çalışanlarına destek olmaya çağırdı. “Çocuk felciyle mücadele bir ulusal önceliktir. Bu mücadelenin ön saflarındaki çalışanlar bizim belkemiğimizdir,” diyen Farooq, çocuk felci ekiplerinin korunmasının, hastalığın yıkıcı etkilerinden çocukları korumak için hayati önemde olduğunu vurguladı.

BALOCHİSTAN’DA ERTELEME

Ülkenin çocuk felciyle mücadele konusundaki hassasiyetine rağmen, Balochistan eyaletinde aşılama kampanyası hazırlık eksikliği nedeniyle 30 Aralık’a ertelendi. Bu yıl 26 vaka ile Pakistan’daki en yüksek çocuk felci vaka sayısı bu bölgede rapor edildi. Bu durum, bölgenin virüse karşı ne kadar savunmasız olduğunu gözler önüne seriyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ÖNEMİ

Farooq, toplumsal farkındalığın artırılmasının aşılama çalışmalarında kilit bir rol oynadığını belirtti. “Çocuk felcini sona erdirmek yalnızca bir hükümet sorumluluğu değil, tüm toplumun işbirliğini gerektiriyor,” diyerek halkı çocuk felci çalışanlarına destek olmaya çağırdı.

Pakistan hükümetinin sert adımları ve toplumun destek çağrısına olumlu yanıtı, çocuk felci hastalığının nihai olarak yok edilmesinde kritik bir dönüm noktası olabilir.