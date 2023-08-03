Pakistan’da düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 63’e yükseldi

Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde 30 Ağustos’ta Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi’nin kongresine terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen intihar saldırısında can kaybı arttı. Yetkililer yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldiğini aktararak, 123 yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü ifade etti. Can kaybının artabileceği belirtildi.

Öte yandan Pakistan’da, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile hükümet arasındaki ateşkesin bozulmasıyla aşırılık yanlıları tarafından bu yılın başlarında Peşaver şehrinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.