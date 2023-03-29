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Pakistan’da seçimin yapılacağı tarih açıklandı

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin, 8 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:43
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Pakistan'da genel seçimlerin 8 Ekim'de yapılacağını açıklandı

Pakistan’da seçimin yapılacağı tarih açıklandı
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Gujranvala şehrinde gazetecilere açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, anayasaya göre genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin aynı zamanda yapılması gerektiğini söyledi.

Sanaullah, ülkede genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin 8 Ekim'de aynı anda, geçici hükümet tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

EYALET SEÇİMLERİNİN ERTELENMESİ KARARI ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINDI

Eski Başbakan İmran Han, Seçim Komisyonunun Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde nisan ve mayıs aylarında yapılması planlanan seçimleri, 8 Ekim'e ertelemesine karşı Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesinin kararını yarın açıklaması bekleniyor.

Pakistan Seçim Komisyonu, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde nisan ve mayısta yapılacak seçimlerin güvenlik gerekçesiyle 8 Ekim'e ertelendiğini duyurmuştu.

Eski Başbakan İmran Han'ın kararı doğrultusunda Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), iktidarda olduğu Pencap Eyalet Meclisini 14 Ocak'ta feshetmişti. Bu kararın ardından 18 Ocak'ta da Hayber Pahtunhva'da Meclis feshedilmişti.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ, NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.

(AA)

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