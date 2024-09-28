Pakistan’da helikopter kazası. 6 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Pakistan’da helikopter kazası. 6 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’da petrol şirketinde çalışanları taşıyan helikopter düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde 14 kişinin bulunduğu bir helikopter düştü. Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Petrol arama ve üretim şirketi Mari Petroleum personelini taşıyan helikopterin teknik bir arıza sonucu düştüğü belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, "3 Rusya'dan olmak üzere 14 kişi vardı. Motor arızası nedeniyle düştü. Sabotaj olduğuna dair bir kanıt yok" ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Şarkıları yanlış söylemesiyle ün kazanmıştı! Kandıralı Ferdi, Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu
Şarkıları yanlış söylemesiyle ün kazanmıştı! Kandıralı Ferdi, Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu
Hizbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı
Hizbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı
Okan Buruk daha fazla dayanamadı
Okan Buruk daha fazla dayanamadı
Merdivenlerden düşerek öldü, cansız bedeni tesadüfen bulundu
Merdivenlerden düşerek öldü, cansız bedeni tesadüfen bulundu
Ünlü oyuncu kaza geçirdi! Apar topar ameliyata alındı
Ünlü oyuncu kaza geçirdi! Apar topar ameliyata alındı