Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 113'e çıktı

Pakistan’da şiddetli muson yağmurları nedeniyle 25 Haziran'dan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 113'e yükseldi.

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 113'e çıktı

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva’nın Mansehra ve Çitral bölgelerinde yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu Hayber Pahtunhva'ya bağlı Mansehra’da 5 kişi yaşamını yitirdi.

Çitral ve Şandur bağlantı yolunun yarım kilometrelik kısmı yağışlar nedeniyle zarar gördü. Yolun kullanılamaması nedeniyle Lower Çitral ile Upper Çitral arasındaki bağlantı koptu.

Eyalet genelinde çok sayıda ev yıkılırken, araçlar sele kapıldı, tarım arazileri zarar gördü.

PENCAP GENELİNDE 7 KİŞİ ÖLDÜ

Pencap eyaletinin başkenti Lahor’un Misri Şah Mahallesi'nde 2 çocuk sele kapılarak boğuldu, Mandi Bahauddin bölgesinde de 2 kadın evlerinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Eyaletin Pakpattan bölgesinde ise elektriğe kapılan 1’i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Son 48 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede 25 Haziran'dan bu yana ölenlerin sayısı 113'e yükseldi.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Ülkede geçen yıl muson yağmurları sonucu meydana gelen seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

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