7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da pazar yeri yangınında 150 dükkan küle döndü 

Pakistan'da pazar yeri yangınında 150 dükkan küle döndü 

Pakistan'ın başkenti İslabamad'da pazar yerinde çıkan yangında en az 150 dükkan küle döndü.   

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 18:55
Takip Et

Pakistan'da pazar yeri yangınında 150 dükkan küle döndü 

Pakistan'da pazar yeri yangınında 150 dükkan küle döndü 
+
Aa
-

Pakistan'ın başkenti İslabamad'daki bir pazar alanında büyük bir yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması sonucu en az 150 dükkan küle döndü.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yangında can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Yangının Srinagar Caddesi'nde 7 numaralı pazar girişinde çıktığı öğrenilirken, kış mevsimi için halı ve ikinci el kıyafet satan çok sayıda dükkanın yandığı belirtildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, yangının gidişatını yakından takip ederken, tüm yetkilileri de olay yerine sevk etti. İslamabat Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına ilişkin açıklama yapan polis yetkilileri, "Yangının nedeni henüz netleşmedi. Olayda can kaybı kaydedilmedi. İslamabat ve Rawalpindi kurtarma ekipleri yangının kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Pazar alanına giden tüm yollar polis tarafından kapatıldı. 

Aynı pazarda daha önce de 4 kez yangın çıkmış ve maddi hasar oluşmuştu. 
    

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

CİDE PAKİSTAN
7.12.2022 19:09
Ülkeyi karıştırmak isteyen yabancı güçlerin oyunu olabilir, çünkü Pakistanlıları da aynı Afganlılar gibi yapmak için uğraş veriyorlar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
2
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
4
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
5
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
6
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
7
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Pakistan'da pazar yeri yangınında 150 dükkan küle döndü 
﻿Pakistan'da pazar yeri yangınında 150 dükkan küle döndü 
﻿Pakistan'da pazar yeri yangınında 150 dükkan küle döndü 
﻿Isparta'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
﻿Isparta'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
﻿Isparta'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
﻿Erzurum'da çocukların istismar edildiği Kuran kursu aile destek merkezi oluyor
﻿Erzurum'da çocukların istismar edildiği Kuran kursu aile destek merkezi oluyor
﻿Erzurum'da çocukların istismar edildiği Kuran kursu aile destek merkezi oluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.