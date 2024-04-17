Pakistan'da yolcu otobüsü tanker ve kamyonet kazaya karıştı. 8 ölü

Kaynak: İHA
Pakistan'da yolcu otobüsü tanker ve kamyonet kazaya karıştı. 8 ölü
Pakistan’da yolcu otobüsü petrol tankeri ve kamyonet kazaya karıştı. Meydana gelen kaza sonucunda 8 Pakistanlı hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Manjhand kasabası yakınlarındaki Indus otoyolunda bir yolcu otobüsü, bir petrol tankeri ve bir kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 28 kişi de yaralandı. Yaralı Pakitanlıların hastanede tedavisi sürerken, yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Görgü tanıkları, kurtarma çalışmalarının geç başladığını iddia ederken, polisin yanı sıra çevrede bulunan sivillerin de kurtarma çalışmalarına katıldığını dile getirdi.

Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini kaydeden polis, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

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