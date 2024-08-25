Pakistan’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı

Pakistan’ın Rawalpindi kentinde yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1’i çocuk 29 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.
Haveli bölgesinden Rawalpindi'ye giden otobüs Girari köprüsü üzerinde uçurumdan yuvarlandı. Kazanın otobüsün frenlerinin tutmaması nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu üzüntülü anda, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullanarak, yardım faaliyetlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.