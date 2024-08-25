Pakistan’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı

Kaynak: İHA
Pakistan’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı

Pakistan’da yolcu otobüsü uçurumdan devrildi. Kazada 1’i çocuk 29 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Rawalpindi kentinde yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1’i çocuk 29 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Haveli bölgesinden Rawalpindi'ye giden otobüs Girari köprüsü üzerinde uçurumdan yuvarlandı. Kazanın otobüsün frenlerinin tutmaması nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu üzüntülü anda, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullanarak, yardım faaliyetlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü Yerel Haberler
Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü
Kocaelispor'da hırsızlık skandalı. Şampiyonluk kupasını çaldılar Spor
Kocaelispor'da hırsızlık skandalı. Şampiyonluk kupasını çaldılar
Antakya’da örtü yangını çıktı Yerel Haberler
Antakya’da örtü yangını çıktı
Huzur uygulamasında 52 gözaltı Yerel Haberler
Huzur uygulamasında 52 gözaltı
Terme Çayı taşma noktasına geldi Yaşam
Terme Çayı taşma noktasına geldi
Doğanın nadir mucizesi: Beyaz aslan Yaşam
Doğanın nadir mucizesi: Beyaz aslan
Bir arpa boyu yol gitmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bir arpa boyu yol gitmek deyimi ne anlama geliyor?