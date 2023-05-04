Pakistan'dan Hindistan'a 10 yıl aradan sonra ilk diplomatik ziyaret

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto, Goa'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Hindistan'a geldi.

Analistler tarafından, iki ülke bakanı arasında bir görüşme planlanmasa da aradaki buzların kırılması ve gerilimin azalması için bunun bir fırsat olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

En soneski başbakan Navaz Şerif, mevkidaşı Narendra Modi'nin yemin törenine katılmak üzere 2014'te Hindistan'ı ziyaret eden son Pakistan lideri olmuştu.

İki ülke arasında yaşanan Keşmir krizi, tarafları zaman zaman karşı karşıya getirmiş, bu sebeple aralarında ciddi gerilimler yaşanmıştı.