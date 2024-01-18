Pakistan’dan İran'a misilleme saldırıları. 3 kadın 4 çocuk öldü

Reuters'in haberine göre, Pakistan'ın İran'daki militanlara yönelik misilleme saldırılarında en az üç kadın ve dört çocuk öldürüldü.

Yerel bir güvenlik yetkilisinin İran devlet medyasına verdiği bilgiye göre, çok sayıda füze İran'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki bir sınır köyünü vurdu.

Yetkili, kadın ve çocukların hiçbirinin İran vatandaşı olmadığını da sözlerine ekledi.

Bu arada İran'ın resmi Irna haber ajansı, bir eyalet yetkilisinin aktardığına göre "Saravan şehrinin çeşitli bölgelerinde çok sayıda patlama duyulduğunu" bildirdi.

PAKİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Üst düzey bir istihbarat kaynağı AFP'ye yaptığı açıklamada, “Sadece İran'da hedef alınan Pakistan karşıtı militan gruplara karşı saldırı düzenlediğimizi doğrulayabilirim” ifadelerini kullandı ve bunu sabahın ilerleyen saatlerinde bir hükümet açıklamasının takip edeceğini ifade etti.

İRAN PAKİSTAN’A SALDIRMIŞTI

Pakistan, Salı günü en az altı kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları "yasadışı" olarak nitelendirmiş ve Tahran'ı "ciddi sonuçları" konusunda uyarmıştı. Pakistan ayrıca İran'la diplomatik ilişkilerini azalttı, Tahran'daki büyükelçisini geri çağırdı ve İslamabad'daki İran elçisini sınır dışı etti.

Pakistan dışişleri ofisinden Perşembe günü erken saatlerde yapılan bir açıklamada, Pakistan'ın “İran'ın Siestan-o-Belucistan eyaletinde teröristlerin saklandığı yerlere karşı yüksek düzeyde koordineli ve özel olarak hedeflenmiş bir dizi askeri saldırı düzenlediği” doğrulandı. 'Marg Bar Sarmachar' kod adlı istihbarata dayalı operasyonda çok sayıda terörist öldürüldü.”

İran'ın füze ve drone saldırıları, İslam Devleti'nin Afgan kolu IŞİD-K'nin 3 Ocak'ta güneydoğudaki Kerman kentinde 85 İranlıyı öldüren intihar bombasına yanıt olarak düzenlendi. İran ayrıca Suriye, Irak ve Erbil’e de saldırılarda bulunmuştu.

İran uzun süredir Pakistan'ı, ayrılıkçı teröristlerin saldırıların hedef aldığı Belucistan sınır bölgesinde saklanmasına izin vermekle suçlamıştı.

Pakistan'ın misilleme saldırılarıyla karşılık verme kararı, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları ve İsrail'in Gazze'yi bombalamasından bu yana Orta Doğu ve Asya'ya yayılan gerilim ve şiddetin daha da tırmanacağı endişesini artırıyor.