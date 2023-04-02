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İsrail ile Pakistan arasında ticaret iddialarına açıklama geldi

İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkiler kurduğuna dair iddialarla gündeme gelen Pakistan'dan açıklama geldi. Pakistan yönetimi, böyle bir niyetlerinin olmadığını söyleyerek iddiaları reddetti.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 19:14
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Pakistan'dan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt

İsrail ile Pakistan arasında ticaret iddialarına açıklama geldi
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Geo News televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail ile diplomatik veya ticari ilişkiler kurulduğuna dair iddialara ilişkin olarak, “Politikamızda bir değişiklik yok.” dedi.

Ticaret Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada da Pakistan ile İsrail arasında ticaretin başladığına dair iddiaların propaganda olduğu belirtilerek, “Bizim İsrail ile ticari ilişkimiz yok ve buna başlamaya niyetimiz de yok.” ifadeleri kullanıldı.

Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), 30 Mart’ta yaptığı açıklamada, Pakistan ile İsrail arasında ticaretin başladığını ve Pakistan’dan gıda ürünleri taşıyan ilk geminin İsrail’e ulaşarak yükünü boşalttığını belirtmişti. (AA)

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