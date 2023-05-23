Pakistan'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Pakistan’daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Pakistan'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Pakistan'da oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, Lahor ve Karaçi Başkonsolosluklarında 20-21 Mayıs'ta yapıldı.

Büyükelçilikte oy kullanma işlemlerinin 21 Mayıs’ta yerel saatle 19.00'da tamamlanmasının ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, müşahitler nezaretinde mühürlenerek diplomatik torbalara konuldu.

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Emel Derinöz Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'daki oy kullanma işlemlerinin sorunsuz geçtiğini ve diplomatik torbalardaki oy pusulalarının İslamabad Büyükelçiliğinde muhafaza edildiğini belirtti.

Tekin, gece saatlerinde İslamabad Uluslararası Havalimanı’na taşınan oy torbalarının diplomatik kurye eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağa konulduğunu açıkladı.

Söz konusu işlemin Lahor ve Karaçi’deki Başkonsolosluklarda da aynı şekilde yapıldığını ifade eden Tekin, oy pusulalarının bu şehirlerden de diplomatik kuryelerle hava yolu ile İstanbul’a gönderildiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Pakistan'da 1232 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor.

(AA)

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Fenerbahçe final aşkına! Spor
Fenerbahçe final aşkına!
Brent petrolün varil fiyatı 76,33 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 76,33 dolar
Adriana Lima merdivenlerde aşka geldi Magazin
Adriana Lima merdivenlerde aşka geldi
Fatih Terim'in lüks villasına ipotek. Rekor fiyata satışa çıkardı. Banka müdürünün dolandırdığı isimler arasındaydı Güncel
Fatih Terim'in lüks villasına ipotek. Rekor fiyata satışa çıkardı. Banka müdürünün dolandırdığı isimler arasındaydı
Çalışmaya gittiği tarlada cansız bedeni bulundu Güncel
Çalışmaya gittiği tarlada cansız bedeni bulundu
Erol Evgin’den seçim çağrısı: Yurdunu seven herkese sesleniyorum Magazin
Erol Evgin’den seçim çağrısı: Yurdunu seven herkese sesleniyorum
Albinizmle ilgili önemli gelişme Sağlık
Albinizmle ilgili önemli gelişme