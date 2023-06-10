Pakistan’ı fırtına vurdu: 19 ölü

Pakistan’da etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ı fırtına vurdu: 19 ölü

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa and Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda bilanço ağır oldu. Ülkede yaşanan şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı ve duvarları çöktü, yollar su altında kaldı.

Fırtınanın vurduğu ülkede 19 kişi hayatını kaybederken 100’den fazla kişi de yaralandı. Yardım ekipleri yağıştan etkilenen bölgelere sevk edilirken ülkede can kaybının önlenmesi için çalışmalara başlandı. Şiddetli yağışların Azad Keşmir, Gujranwala, Faysalabad ve Sargodha bölgesinde de etkili olduğu bilgisi verildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de, yaşanan can ve mal kaybından dolayı derin üzüntü duyduğunu açıkladı. (İHA)

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