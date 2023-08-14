Pakistan’ın bağımsızlık gününde ateş açıldı: 2 ölü, 50 yaralı

Pakistan’da Bağımsızlık Günü kutlamalarında havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, en az 50 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Pakistan’ın bağımsızlık gününde ateş açıldı: 2 ölü, 50 yaralı

Pakistan’da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 76. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalar kanlı bitti.

Sind Eyaleti'nin başkenti Karaçi’de gece saatlerinde başlayan ve binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda havaya ateş açıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kurşunların isabet ettiği biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kentte olayla bağlantılı en az 10 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Diğer yandan, ülkenin Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı Şahbaz Şerif kutlama mesajı yayınladı. Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterilerinin yanı sıra başkent İslamabad’da 31 pare top atışı, eyalet başkentlerinde ise 21 pare top atışı yapıldı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde geçtiğimiz yıl Bağımsızlık Günü kutlamalarında havaya ateş açılması sonucu 1 kişi ölmüş, en az 57 kişi yaralanmıştı.

aw007939-03.jpg

aw007939-05.jpg

aw007939-04.jpg

aw007939-06.jpg

Öne Çıkanlar
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Son Haberler
Köprüye çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı Güncel
Köprüye çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin bu sezon kaç gol yiyeceğini açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin bu sezon kaç gol yiyeceğini açıkladı
Memur zammı teklifi açıklandı Ekonomi
Memur zammı teklifi açıklandı
Deprem sonrası boşaltılan ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü Güncel
Deprem sonrası boşaltılan ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Bu görüntüler bugün Çeşme’de çekildi. Seçim boyunca yalan söyleyen siyasetçilere ithaf olunur Güncel
Bu görüntüler bugün Çeşme’de çekildi. Seçim boyunca yalan söyleyen siyasetçilere ithaf olunur
Cem Küçük iktidara isyan etti: Bu tarihlerde emeklilerin maaşına kesin zam yapılmalı Ekonomi
Cem Küçük iktidara isyan etti: Bu tarihlerde emeklilerin maaşına kesin zam yapılmalı
Abayı yakmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Abayı yakmak deyimi ne anlama geliyor?