Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han evlilik yasasını ihlal etmekle suçlandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ufuk Cingöz
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han evlilik yasasını ihlal etmekle suçlandı
Pakistan mahkemesinin eski Başbakan İmran Khan ve eşinin, 2018'deki evliliklerinin, bir kadının yeniden evlenmeden önce üç ay beklemesi yönündeki yasal zorunluluğu ihlal ettiğine hükmetti.

Khan suçlamayı reddetti ve avukatı Intisar Panjutha, davayı eski başbakana karşı yapılmış bir dava olarak nitelendirdi ve bu davayı, Khan'ı önümüzdeki ay yapılacak Pakistan genel seçimlerinin dışında tutmaya yönelik siyasi amaçlı bir girişim olarak gördüğünü ifade etti.

Khan'ın manevi şifacı olan eşi Bushra Bibi, daha önce Kasım 2017'de boşandıklarını iddia eden Khawar Maneka adında bir adamla evliydi. Ancak Bibi, boşanmanın 2017 yılının Ağustos ayında olduğunu söyledi.

Daha önce sosyetik Jemima Goldsmith ve gazeteci Reham Khan ile evli olan Khan ve şimdiki eşi, üç aylık bekleme süresini ihlal ettikleri suçlamaları reddetti. Bekleme süresi, Pakistan yasalarına göre onaylanan İslam hukukunun bir gereği olarak kabul edilir.

Khan, Salı günü Rawalpindi garnizon kentindeki Adiala hapishanesinde bir yargıç tarafından suçlamaların kendisine okunması üzerine suçsuz olduğunu iddia etti. Daha önce suçlamayı reddetmesine rağmen Bibi, iddianame sırasında orada değildi.

Khan'ın avukatı Panjutha, "Herkes onun kendisini seçim yarışının dışında tutmak için düzmece davalarla suçlandığını ve hapsedildiğini biliyor, ancak Pakistan halkı ondan vazgeçmiş gibi görünmüyor" dedi.

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Nisan 2022'de Parlamento'da yapılan güven oylamasıyla iktidardan uzaklaştırılan Khan, şu anda bir yolsuzluk davası nedeniyle hapis cezasını çekiyor. Khan ayrıca, Mayıs 2023'te tutuklanmasının ardından insanları şiddete teşvik etmenin de aralarında bulunduğu 150'den fazla davaya karışmıştı.

Mayıs ayında ülke çapındaki isyanlar sırasında, Khan'ın Pakistan Tehreek-e-Insaf partisinden destekçileri, Rawalpindi garnizon kentindeki ordu karargahına saldırdı, doğu Pencap eyaletindeki Mianwali'deki bir hava üssüne baskın düzenledi ve Pakistan'da devlet tarafından işletilen Radyo Pakistan'ın bulunduğu bir binayı ateşe verdi.

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