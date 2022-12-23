Pakize Suda Muğla’da son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir demans hastalığı ile mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda, Fethiye'de tedavi gördüğü hastanede, 21 Aralık’ta beynine pıhtı atması sonucu vefat etti.

Suda'nın cenazesi, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe’deki Kurşunlu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası, Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Sanat camiasından katılımın olmadığı cenazeye, Suda’nın ablası Aşye Suda, yeğeni Dilara Elagözlü ve yakınlarının yanı sıra bazı siyasi parti ve STK temsilcileri ile sevenleri katıldı.

Pakize Suda'nın aslen İzmirli olduğu, Muğla'nın Menteşe ilçesinde ablası ve yeğeninin yaşadığı öğrenildi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Pakize Suda'nın ölümünün ardından 2015 senesinde sunuculuğunu yaptığı bir programı sırasında söylediği vasiyeti akıllara geldi. O dönem Sezen Aksu'nun yaşamını yitiren Aysel Gürel için 5 bin fidan diktirdiğini öğrenen Suda, kendisi için de bir vasiyette bulunmuştu. Aksu'ya seslenen Suda, “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır" demişti.