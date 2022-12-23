23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Pakize Suda Muğla’da son yolculuğuna uğurlandı

Pakize Suda Muğla’da son yolculuğuna uğurlandı

Beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybeden oyuncu ve yazar Pakize Suda, Muğla’da ebediyete uğurlandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 15:32
Takip Et

Pakize Suda'ya veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Pakize Suda Muğla’da son yolculuğuna uğurlandı
+
Aa
-

Bir süredir demans hastalığı ile mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda, Fethiye'de tedavi gördüğü hastanede, 21 Aralık’ta beynine pıhtı atması sonucu vefat etti. 

Suda'nın cenazesi, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe’deki Kurşunlu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası, Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Sanat camiasından katılımın olmadığı cenazeye, Suda’nın ablası Aşye Suda, yeğeni Dilara Elagözlü ve yakınlarının yanı sıra bazı siyasi parti ve STK temsilcileri ile sevenleri katıldı.

Pakize Suda'nın aslen İzmirli olduğu, Muğla'nın Menteşe ilçesinde ablası ve yeğeninin yaşadığı öğrenildi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Pakize Suda'nın ölümünün ardından 2015 senesinde sunuculuğunu yaptığı bir programı sırasında söylediği vasiyeti akıllara geldi. O dönem Sezen Aksu'nun yaşamını yitiren Aysel Gürel için 5 bin fidan diktirdiğini öğrenen Suda, kendisi için de bir vasiyette bulunmuştu. Aksu'ya seslenen Suda, “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır" demişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
1
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
2
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
3
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
4
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
5
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿Benzine zam
6
﻿Benzine zam
﻿Benzine zam
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
7
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿Türk lirasını klozete adan Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakim karşısında
﻿Türk lirasını klozete adan Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakim karşısında
﻿Türk lirasını klozete adan Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakim karşısında
﻿Büyükçekmece'de öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı
﻿Büyükçekmece'de öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı
﻿Büyükçekmece'de öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı
﻿Mekke sular altında
﻿Mekke sular altında
﻿Mekke sular altında
﻿Son dakika haberi: Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi
﻿Son dakika haberi: Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi
﻿Son dakika haberi: Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.