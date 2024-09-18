Palamut avı hız kesti

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından tekneler ilk günlerde bol miktarda palamut avlamıştı. Ancak palamudun Rusya'ya doğru göç etmeye başlamasıyla av miktarında ciddi bir düşüş yaşandı ve bu durum tezgahlara da yansıdı. Sezonun ilk günlerinde tanesi 40-50 TL arasında satılan palamudun fiyatı, av miktarının azalmasıyla 75 TL'ye yükseldi.

Balıkçı esnaflarından Cem Yazıcı, palamudun sezonun ilk günlerinde olduğu kadar yoğun olmadığını belirtti. Palamudun soğuk suları sevdiğini ve bu nedenle Rusya taraflarına göç ettiğini ifade eden Yazıcı, "Sezon 1 Eylül'de başladı ama ilk günlerdeki palamut yoğunluğu artık yok. Ciddi oranda avı azaldı. Palamut denizin hızlı balıklarından biridir, bu yüzden geri dönebilir. Şu anda yoğunluk Rusya taraflarında. Satışın azalması nedeniyle fiyatı da arttı" dedi.

Bir diğer balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, palamuttaki ilk günlerdeki bolluğun artık mevcut olmadığını vurguladı. "İlk günlerde tanesini 40-50 TL'den satmıştık. Şu anda fiyatı 75 TL'ye kadar çıktı. Palamut göç balığı olduğu için her an kaybolabilir," şeklinde konuştu.