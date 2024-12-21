Milli Takım tırmanış yaparken... Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi’nde tırmanış yapan sporcuların üzerine çığ düştü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü açıkladı. Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var" dedi.

ERZURUM VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Mustafa Çiftiçi ise çığ altında kalan 16 yaşındaki bir sporcunun hayatını kaybettiğini bildirdi. Çiftçi, "Saat 10 sularında Judo Genç Milli Takımımız 11 kişilik bir ekip doğa yürüyüşüne çıkıyorlar fakat o sırada çığ meydana geliyor. 4 sporcumuz çığın altında kalıyor. 3'ü kendi çabasıyla çıkıyor ama 16 yaşındaki sporcumuz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden sporcunun 2008 doğumlu Emre Yazgan olduğu belirlendi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaşanan çığ olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Sekmen, "Biz her zaman önlemlerini alıyoruz. Sorumluluk alanımız dışında olduğu için yapacak bir şeyimiz yok. Bize gelen bilgi 14 kişi yürüyüşe çıkmış, 3 kişi çığ altında kalıyor. 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların durumları iyi. Pistin dışında olan bir hadise. Çığ riski şu an yok" şeklinde konuştu.

UYARI YAPILMIŞTI

Çığ haberi sonrası Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün dün, bölgeyle ilgili yaptığı çığ uyarısı yeniden gündeme geldi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, çığ tehlikesi uyarısı ile buzlanma ve don olayı uyarısı yaparak, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir: Bölgemizin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerini kullanmıştı.