Panama Kanalı’nda gemiler demir attı. Çaresiz bekleyiş başladı. Yeni kriz doğdu

Nur topu gibi yeni krizimiz doğdu. Panama Kanalı'nda yaşanan kuraklık nedeniyle gemilerin geçişlerine kısıtlama getirildi. 140 geminin bekleyişte olduğu öğrenildi.

Panama Kanalı’nda gemiler demir attı. Çaresiz bekleyiş başladı. Yeni kriz doğdu

Sıcak hava dalgası, Orta Amerika ülkesi Panama'da kuraklığa sebep oldu. Kanal yöneten Panama Kanalı İdaresi (ACP), kuraklığın bir sonucu olarak geçiş yapan gemi sayısına kısıtlamalar getirdi.

BEKLEYİŞ BAŞLADI

Karayip denizi ile Pasifik okyanusunu bağlayan kanal, nakliye maliyetlerini düşürmesi sebebi ile şirketler tarafından tercih ediliyordu. Ancak yaşanan kuraklık, Panama Kanalı'ndan geçmek isteyen gemilerin uzun kuyruklarda beklemesine yol açtı.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ZORLUK

Her gün kanaldan geçen gemi sayısını 36'dan 32'ye düşüren ACP, "eşi benzeri görülmemiş zorluklarla" karşı karşıya olduklarını ve böyle bir kuraklığın "tarihte benzeri olmadığını" söyledi.

uiuky.jpg

140 GEMİ BEKLİYOR

Guardian'da yer alan habere göre, anlık görüntüleme sağlayan denizcilik internet siteleri, kanal yakınlarında yaklaşık 140 gemi olduğunu gösterdi.

Norveç merkezli analiz firması Xeneta'nın baş analisti Peter Sand, kanaldaki aksaklıkların kısa vadeli nakliye ücretlerini yükseltebileceğini ve "nakliyecileri tedarik zincirlerini değiştirmeye sevk edebileceğini" söyledi.

KÜRESEL TİCARETİ ETKİLEYEBİLİR

Panama Kanalı yöneticisi Ricaurte Vasquez Morales konuyla ilgili olarak, "Düzenli güncellemeler, şeffaf diyalog ve denizcilik hatları ve paydaşlarla yakın işbirliği yoluyla beklentileri yönetmeye ve müşterilerimizin bilinçli kararlar almasını sağlayan gerçek zamanlı bilgiler sağlamaya çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.

Küresel ticaretin yüzde 6'sının geçiş yolu olan kanaldaki kısıtlamalara ilişkin analistler, bazı büyük gemilerin nehri kullanmaya devam edebilmek için yüklerini azaltmak zorunda kalabileceği ve bu durumun küresel ticareti etkilemesi sebebiyle "fiyatlarda yükselişe yol açabileceği" konusunda uyardı.

Öte yandan en büyük konteyner gemilerinden biri olan ve tekneden çok yanlamasına bir gökdelen olan Ever Given, Mart 2021'de altı gün boyunca Süveyş Kanalı'nda mahsur kaldığında, dünya çapında nakliyeyi engelledi ve günde yaklaşık 10 milyar dolarlık ticareti dondurmuştu.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Rüyada papatya görmek ne demek? Rüyada papatya görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada papatya görmek ne demek? Rüyada papatya görmenin anlamı nedir?
Çin'de bir bakanlık yetkilisi, ABD için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı Dünya
Çin'de bir bakanlık yetkilisi, ABD için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı
Sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur Keşfet
Sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur
Türk ve Altay mitolojisinde köy koruyucusu kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde köy koruyucusu kimdir?
Erman Toroğlu'nun yatak odasını giren sunucu Evrim Akın korku dolu anlar yaşadı Spor
Erman Toroğlu'nun yatak odasını giren sunucu Evrim Akın korku dolu anlar yaşadı
Juventus teknik direktörü Alegri'den Türk yıldıza sert sözler Spor
Juventus teknik direktörü Alegri'den Türk yıldıza sert sözler
YKS’de çok yüksek puan aldı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne girdi Güncel
YKS’de çok yüksek puan aldı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne girdi