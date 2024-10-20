Panayırda ilginç olay: Montun cebinde kaybolan anahtar!

Tokat - Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ

Anahtarını bulamayan esnaf, araç kapısını açamadığı için büyük bir mağduriyet yaşadı.

Yaşanan bu komik olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Panayır ziyaretçilerinden, satın aldıkları montların ceplerini kontrol etmeleri istendi.

Esnafın anahtarını geri almak için panayır alanında duyurular yaparken, sosyal medya kullanıcıları da bu olaya büyük ilgi gösterdi.

Eğlenceli bir alışveriş deneyiminin gölgesinde yaşanan bu anahtar krizi, hem esnafa hem de panayır ziyaretçilerine unutulmaz bir anı yaşattı.