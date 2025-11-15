Günümüzde artan hipertansiyon vakaları, doğal çözümler arayan milyonları harekete geçiriyor. Özellikle kırmızı pancar, bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış etkileriyle tansiyonu kontrol altına almanın en etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Pancar, son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarla tansiyon hastaları için doğal bir destek olarak öne çıkıyor. İçerdiği yüksek miktarda nitrat, vücutta nitrik okside dönüşerek damarları genişletiyor ve kan basıncını düşürüyor. Özellikle pancar suyu, bu etkiyi en hızlı gösteren form olarak dikkat çekiyor.

PANCAR ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Pazara veya markete gittiğinizde pancar seçimi, besin değerini maksimize etmek için kritik öneme sahiptir. Taze pancar, sert ve pürüzsüz bir kabuğa sahip olmalı; yumuşak veya buruşuk olanlar bayatlık işaretidir. Yaprakları varsa, canlı yeşil renkte ve taze görünenleri tercih edin, çünkü yapraklar da tüketilebilir ve ekstra besin sağlar. Organik pancarları seçmek, kimyasal kalıntılardan kaçınmanın en iyi yoludur; etiketlerde "organik sertifikalı" ibaresini arayın. Boyut olarak, orta boy pancarlar daha tatlı ve az odunumsudur; iri olanlar bazen lifli olabilir. Pazarlardan alınan pancarların yerel çiftçilerden geldiğini doğrulamak, tazeliği garanti eder. Alışveriş sırasında, pancarları plastik poşet yerine kağıt torbalarda taşımak, nem birikimini önler ve bozulmayı geciktirir. Eğer önceden kesilmiş pancar alacaksanız, ambalajının hava almaz şekilde kapalı olup olmadığını kontrol edin. Uzman beslenme koçları, pancar alırken mevsimselliğe dikkat etmeyi öneriyor; kışın yetişenler daha besleyici olur. Ayrıca, fiyat-performans açısından, kilo başına 10-15 lira arasında değişen pancarları tercih edin; ucuz olanlar bazen kalitesiz olabilir. Son olarak, alerji riski taşıyanlar için, pancarın oksalat içeriği nedeniyle böbrek taşı öyküsü olanlar doktora danışmalı.

PANCAR SUYU MU, TURŞUSU MU DAHA FAYDALI?

Bilimsel araştırmalara göre pancar suyu, tansiyonu düşürmede en etkili formdur. Sıvı halde alındığında nitratlar daha hızlı emilir. Ancak pancar turşusu da probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler ve bağışıklık sistemine katkı sağlar. Her iki form da dengeli şekilde tüketildiğinde faydalıdır.

Pancarın Faydaları

Kan basıncını düşürür. Kalp ve damar sağlığını destekler. Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir. Egzersiz performansını artırır. İltihapları azaltır. Sindirim sistemini düzenler

PANCARIN ZARARLARI

Aşırı tüketildiğinde pancar, böbrek taşı riski taşıyan bireylerde olumsuz etki yaratabilir. Ayrıca yüksek şeker içeriği nedeniyle diyabet hastalarının dikkatli tüketmesi önerilir. Turşu formu fazla tuz içerdiğinden tansiyon hastaları için sınırlı tüketilmelidir.

EVDE PANCAR NASIL SAKLANMALI?

Pancar, buzdolabında nemli bir bezle sarılarak veya hava almayan bir torbada saklanmalıdır. Bu şekilde 1-2 hafta tazeliğini koruyabilir. Pancar suyu ise cam şişede, ışık almayan bir yerde 2-3 gün içinde tüketilmelidir.

HAFTALIK TÜKETİM MİKTARI

Uzmanlar, haftada 2-3 kez pancar suyu tüketmenin tansiyon kontrolü için yeterli olduğunu belirtiyor. Turşu formu ise haftada 1-2 porsiyonla sınırlandırılmalıdır. Taze pancar salatalarda veya haşlanmış olarak da tüketilebilir.

Pancar, doğru şekilde tüketildiğinde hem tansiyon kontrolü hem de genel sağlık için güçlü bir destek sunar. Ancak her besinde olduğu gibi ölçülü ve bilinçli tüketim en önemli faktördür.