Pancar kavgasında silahlar ateşlendi

Kaynak: İHA
Pancar kavgasında silahlar ateşlendi
Balıkesir'de bir iş merkezinde alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı. Silahlı kavganın pancar ekiminden doğan borç yüzünden meydana geldiği iddia edildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Beraber pancar ekerek para kazanan şahıslar arasında önceden çıkan anlaşmazlık sonrasında taraflardan alacaklı olduğu iddia edilen Y.T., arkadaşı ile birlikte S.Ç.'nin dükkanına gitti.

Dükkanda bulunan H.A. isimli şahıs ile kısa sürede kavgaya dönen olayda silahlar ateşlendi. Olayda Y.T. bacağından yaralanırken, şüpheliler ise kısa sürede Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.

aw200812-01-001.jpg

Son Haberler
Bağcılar'da torbacıya baskın Yerel Haberler
Bağcılar'da torbacıya baskın
Hande'yi eltisi Nazlı ele verdi Magazin
Hande'yi eltisi Nazlı ele verdi
Yalnızca Ukrayna'dan gelen kadın, çocuk ve yaşlıları kabul eden Polonya'nın sokakları Gündem
Yalnızca Ukrayna'dan gelen kadın, çocuk ve yaşlıları kabul eden Polonya'nın sokakları
Gaziantep öğretmene şiddete ses yükseltti Yerel Haberler
Gaziantep öğretmene şiddete ses yükseltti
Ahmet Çakar Galatasaray Fenerbahçe maçında olacakları açıkladı Spor
Ahmet Çakar Galatasaray Fenerbahçe maçında olacakları açıkladı
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı Yerel Haberler
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
Yılmaz Özdil vefat eden annesini telefonla aradığını açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil vefat eden annesini telefonla aradığını açıkladı