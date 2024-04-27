Pancar toplarken yılan sokunca askeri helikopter devreye girdi

Kaynak: İHA
Pancar toplarken yılan sokunca askeri helikopter devreye girdi
Batman Sason'da pancar toplarken yılanın soktuğu vatandaş askeri helikopterle taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye yetiştirildi.

Aktarılan bilgiye göre bu sabah erken saatlerde pancar toplamak için Sason ile Kozluk ilçeleri arasında bulunan Mereto Dağı'na çıkan 21 yaşındaki Bahadır Taş Akçalı köyü yakınlarında yılan sokması sonucu yaralandı. Yaralı gencin yanında bulunan arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığının bir helikopteri yönledirildi. Kısa sürede helikopter ile olay yerine varan jandarmalar Taş'ı olay yerinden alarak Batman İl Jandarma Komutanlığına ulaştırdı. Taş, komutanlık önünde hazır bekletilen ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirildi. 21 yaşındaki Bahadir Taş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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