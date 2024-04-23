Pandemiyle başladı, gelenek haline geldi, 4 yıldır devam ediyor

Kaynak: İHA
Pandemiyle başladı, gelenek haline geldi, 4 yıldır devam ediyor
Pandemi döneminde gelenek haline gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir sitede renkli ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Site sakinleri, çocuklar için çeşitli hediyeler vererek onların gönüllerince eğlenmelerini sağladılar.

Hazırlıkların bir hafta öncesinden başladığı kutlamalara, çevre sokaklardan da ilgi gösterildi. Türk bayrakları ve balonlarla donatılan site, çocuklar için bir eğlence cennetine dönüştü. Palyaço ve oyuncaklarla eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Ayrıca, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da çocukların mutluluğuna ortak olarak hediyeler dağıttı.

Pandemi sürecinde kutlamaların önemini vurgulayan Büşra Baycan, çocukların bu özel günleri unutmaması ve evde kalmışlık sıkıntısını atması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtti.

Kutlamalara site dışından da katılım olduğunu söyleyen Baycan, bu durumun kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. Çocuklara armağan edilen bu özel günün pandemi bile engelleyemediğini dile getirdi.

Kutlamalardan keyif alan 8 yaşındaki Esmanur Tahtakale ise geçen yılki gibi bu yıl da eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirterek, hediyelerden aldığı mutluluğu dile getirdi.

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