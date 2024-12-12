PAOK, Ferencváros’u beşledi

Yunanistan’ın Selanik şehrinde, Tumba Stadyumu’nda oynanan UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde PAOK, Macaristan temsilcisi Ferencváros’u farklı bir skorla mağlup etti. Maçın yıldızları arasında yer alan Brezilyalı Taison, 10. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında İspanyol Brandon Thomas farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda ise PAOK, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Rus futbolcu Fjodor Csalov’un şık golü ve ardından Sırp oyuncu Andrija Zivkovic’in penaltı golü skoru 4-0’a taşıdı. Maçın kapanış golünü ise Bulgar Kiril Deszpodov kaydetti.

Bu mağlubiyetle birlikte Ferencváros, gruptaki üçüncü yenilgisini aldı ve 11. sıraya geriledi. Ancak 9 puanı bulunan Macar ekibinin, UEFA’nın tahminlerine göre gruptan çıkma şansı hâlâ yüksek. Avrupa Ligi’nin sekiz takımlı eleme turuna doğrudan katılmak için ilk sekiz arasında yer almak gerekiyor. Ferencváros’un bu hedefe ulaşma olasılığı düşük olsa da, 9-24. sıralar arasında yer alan takımların çift maçlı eleme sistemiyle üst tura çıkma şansı devam ediyor.

Ferencváros, Avrupa Ligi’nde bir sonraki maçını 23 Ocak’ta Almanya’da Eintracht Frankfurt’a karşı oynayacak. Bu maç, takımın kaderini büyük ölçüde belirleyecek. PAOK ise bu galibiyetle Avrupa sahnesindeki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.