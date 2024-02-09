PAOK'tan Fatih Terim'i üzecek karar. Panathinaikos maçı öncesi duyurdular

Yunanistan Süper Ligi’nde lider konumunda bulunan PAOK’tan sürpriz olmayan bir karar geldi.
SÖZLEŞME UZATTI
Siyah-beyazlılar takımın teknik direktörü Razvan Lucescu ile sözleşme uzattıklarını duyurdu.
FATİH TERİM'İ MAĞLUP ETMİŞTİ
Çarşamba günü Lig Kupası’nda Fatih Terim ile karşılaşıcak olan Lucescu Yunanistan Süper Lig’inde oynanan maçta Fatih Terim’i 2-1 mağlup etmişti.
LİGDE LİDERLER
21 haftanın geride kaldığı Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK, AEK'in 1 Panathinaikos'un 2 puan önünde lider durumunda.