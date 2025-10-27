İLK RESMİ DIŞ ZİYARET TÜRKİYE VE LÜBNAN'A

Mayıs ayında Katolik Kilisesi'nin yeni ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo, ilk dış gezisini Türkiye ve Lübnan’a gerçekleştirecek. Ziyaretin detayları Vatikan Basın Ofisi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

ANKARA VE İSTANBUL PROGRAMI

Programa göre Papa, 27 Kasım’da ilk olarak Ankara’da resmi temaslarda bulunacak, ardından aynı gün akşam saatlerinde İstanbul’a geçecek.

İZNİK KONSİLİ’NİN 1700. YIL DÖNÜMÜNE KATILACAK

28 Kasım’da İstanbul’dan İznik’e geçecek olan Papa 14. Leo, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

SULTANAHMET CAMİİ ZİYARETİ VE AYİN

Papa 14. Leo, 29 Kasım’da Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek, ardından İstanbul’daki Hristiyan cemaatlerle bir araya gelecek. Aynı gün, Volkswagen Arena’da ayin yönetmesi de planlanıyor.

LÜBNAN TEMASLARI VE BEYRUT LİMANI ZİYARETİ

Papa, 30 Kasım’da Lübnan’ın başkenti Beyrut’a geçecek. Burada resmi ve dini yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek. 2 Aralık’ta ise bir hastaneyi ziyaret edecek ve 2020’de büyük patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı’na giderek hayatını kaybedenleri anacak.

Papa’nın 2 Aralık akşamı temaslarını tamamlayarak Roma’ya dönmesi öngörülüyor.

ZİYARET UZUN SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ

Papa’nın Türkiye ziyareti ilk olarak, 21 Nisan’da hayatını kaybeden önceki Papa Franciscus’un Haziran 2024’te yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Franciscus, Birinci İznik Konsili’nin 2025’teki 1700. yılı nedeniyle Türkiye’ye gitmek istediğini belirtmişti.

Franciscus’un vefatının ardından gözler yeni Papa’nın bu ziyarete dair tutumuna çevrilmişti. 8 Mayıs’ta seçilen Papa 14. Leo, 12 Mayıs’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." diyerek ziyareti gerçekleştireceğini duyurmuştu.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN 5. PAPA OLACAK

Papa 14. Leo, Kasım ayındaki programıyla Türkiye’yi ziyaret eden beşinci Papa olacak. Daha önce 2014’te Papa Franciscus, 2006’da Papa 16. Benediktus, 1979’da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967’de Papa 6. Paulus Türkiye’yi ziyaret etmişti.