Papa 3 günlük ziyaret için Macaristan'a gitti

Editör: Özge Ceren Çimen

Üç günlük ziyaret çerçevesinde Macaristan'a gelen Papa'nın Başbakan Viktor Orban ile görüşmesi planlanıyor. Papa Francis ayrıca pazar günü parlamento önünde bir açık hava ayinine başkanlık edecek.

Papa'nın ziyaretinin, Avrupa'da yaşanan göçmen krizi ve Ukrayna savaşı gibi konuların gündemde olduğu bu günlerde olması, konuşmalarının da o konularla ilgili olacağı yorumlarına sebep oldu.

Papa'nın Macaristan'da Rusya ile olan savaştan dolayı ülkelerinden kaçan Ukraynalılar ile de görüşmesi bekleniyor.