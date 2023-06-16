Papa ameliyat olduktan sonra taburcu edildi

Editör: Osmancan Erok

86 yaşındaki Francis, Roma'daki Gemelli hastanesinden tekerlekli sandalyede ayrıldı. O’nu bekleyen bir arabaya götürülürken ana girişte muhabirlere, kendisine iyi dileklerde bulunanlara el salladı.

Francis'i 7 Haziran'da ameliyat eden baş cerrah Sergio Alfieri, Papa gittikten sonra hastanenin dışında gazetecilere verdiği demeçte, ‘’eskisinden daha iyi durumda" dedi.

Alfieri, Papa’nın seyahat edecek kadar iyi olduğunu söyledi. Francis'in Ağustos başında Portekiz'e ve ayın sonunda Moğolistan'a seyahat etmesi planlanıyor.