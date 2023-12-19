Papa eşcinsel çiftleri kutsadı. Vatikan’dan LGBT açılımı

Kaynak: Haber Merkezi
Papa eşcinsel çiftleri kutsadı. Vatikan’dan LGBT açılımı
Yalnızca bir kadın ile bir erkek arasında evlilik yapılabileceğini savunan Vatikan, Papa'nın onayladığı belgeyle eşcinsel çiftlerin kilisede kutsanmasına resmi olarak izin verdi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre; Katolik Kilisesi’ni inançlı LGBTİ+ kişiler için "daha az dışlayıcı" hale getirme mesajları veren Papa Francesco, bugün açıklanan kararla somut bir adım da attı.

Kilise öğretilerinden sorumlu İnanç Doktrini Departmanı'nın Papa’nın onayıyla yayınladığı belgeyle, eşcinsel çiftlerin de kilisede kutsanmasına resmi olarak izin verdi.

Belgede, "kural dışı" durumdaki çiftlerin ve eşcinsel çiftlerin de kutsanmasının mümkün olduğu belirtildi. Öte yandan bu kutsamanın, Katolik Kilisesi’nin evlilik hakkındaki öğretilerine ters düşecek şekilde bir tasdik anlamına gelmemesi gerektiği vurgulandı.

Engizisyonun devamı niteliğindeki İnanç Doktrini Departmanı, 2021'de bu konudaki sorulara yanıt verirken "Tanrı günahı kutsayamaz" diyerek eşcinsel çiftlerin Katolik kiliselerinde kutsanmasına karşı çıkmıştı.

Papa Francesco ise geçen Ekim ayında bir özel mektubunda eşcinsel çiftlerin kutsanmasına imkan tanıyan ifadeler kullanmıştı. Papa, muhafazakar kanattan iki kardinale yazdığı mektupta, kutsal evlilik ritüeliyle karıştırılmaması şartıyla eşcinsel çiftlerin kutsanmasının mümkün olabileceğini belirtmişti. Yeni belgede de benzer ifadeler yer aldı.

Almanya’daki Katolik Kilisesi’nin yönetim birimi olan Alman Piskoposlar Konferansı’nın Başkanı Georg Bätzing de bugün açıklanan kararı "büyük memnuniyetle karşıladığını" söyledi.

Bätzing, "yaşam tarzlarının çeşitliliği hazinesinin" gün yüzüne çıkarılmasının olumlu olduğunu belirtti ve “Bu, örneğin boşanma nedeniyle bir daha kilise düğünü yapamayan çiftlerin ve eşcinsel çiftlerin de kutsanabileceği anlamına gelir“ dedi.

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