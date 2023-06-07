Papa Francis hastaneye kaldırıldı

Papa Francis, karın bölgesindeki fıtık nedeniyle ameliyat olmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Papa Francis hastaneye kaldırıldı

İHA
Katoliklerin ruhani lideri 86 yaşındaki Papa Francis, karın bölgesindeki fıtık nedeniyle ameliyat olmak üzere İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldı. Papa’nın ameliyatın ardından birkaç gün hastanede kalması bekleniyor. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı açıklamada, fıtığın "tekrarlayan, ağrılı ve kötüleşen semptomlara neden olduğunu" belirterek, Papa'nın sağlık ekibinin ameliyatın gerekli olduğuna karar verdiği belirtildi. Bruni, “Öğleden sonra genel anestezi altında laparotomi ve karın duvarı ameliyatı geçirecek. Sağlık tesisinde kalış, ameliyat sonrası normal seyir ve tam iyileşme sağlamak için birkaç gün sürecek" dedi.

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Geçtiğimiz mart ayında solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Papa Francis, sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle 4 Temmuz 2021’de geçirdiği ameliyatın ardından 10 gün hastanede kalmıştı. Genç yaşlarda solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle akciğerlerinden birinin bir kısmı alınan Papa, sağ dizindeki bağların gerilmesi ve küçük bir diz kırığı nedeniyle bir yılı aşkın süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.

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