Papa Francis yapay zeka işine el attı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde, ev sahibi İtalya'nın daveti üzerine Afrika ve Akdeniz üzerine odaklanan Yapay Zeka ve Enerji konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Papa Francis, liderlere yapay zeka teknolojisinin gelişimine yön verme ve insan onurunu koruma çağrısında bulundu. Papa konuşmasında, "Acilen siyasi eyleme ihtiyacımız var" diyerek yapay zeka teknolojisinin hem büyüleyici hem de korkutucu olduğunu vurguladı. Ayrıca bu teknolojinin, insanların kimlik algısını değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Papa Francis, yapay zekanın Batı kültürünün egemenliğini artırabileceği ve insan onurunu tehlikeye sokabileceği uyarısında da bulundu. Özellikle "katil robotlar" olarak bilinen ölümcül otonom silahların acilen yasaklanması çağrısında bulundu ve "Bir makine, asla bir insan hayatına son verme yetkisine sahip olmamalı" şeklinde konuştu.

Papa Francis, liderlere hitaben, "Yapay zekayı doğru ve sorumlu bir şekilde kullanmak hepimizin görevidir. Ancak bunun için gerekli şartları oluşturmak da siyasetin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.