Papa gidici! Vatikan'da post kavgası ve koltuk savaşları başladı

Vatikan, 88 yaşındaki Papa Francis'in çift taraflı zatürre hastalığına yakalandığını ve bu durumun sağlığını olumsuz etkilediğini duyurdu. Çift taraflı zatürre, her iki akciğerde iltihaplanma ve yara izi oluşturabilen, nefes almayı zorlaştıran ciddi bir enfeksiyon türü.

POST KAVGALARI BAŞLADI!

Papa Francis, sağlık sorunları nedeniyle son bir ay içinde, Vatikan'da kendisine yakın isimleri önemli pozisyonlara getirmek için adımlar attı.

Papa, mirasını koruyacak birini dostça bir yüzle temsil etmek amacıyla 6 Şubat'ta İtalyan Kardinal Giovanni Battista Re'nin Kardinaller Heyeti dekanlığı görev süresini uzattı.

Papa'nın sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi

Dekan Re'nin, yeni papanın seçileceği gizli toplantıyı yönettiği biliniyor.

Uzun süredir Vatikan'da hizmet veren Re, toplantıya katılmak için yaşlı olsa da, toplantı öncesinde gerçekleşen kapalı kapılar ardındaki tartışmalarda önemli bir rol üstlenecek.

Olaylara yakın kaynaklar, "Konsey öncesi dönemi daha kritik, çünkü lobi faaliyetleri burada yapılıyor" diye belirtti.

PAPA FRANCİS'İN SAĞLIK PROBLEMLERİ VE TIBBİ DURUMU

Son bir ay içinde sağlık sorunları yaşayan Papa Francis, Vatikan'da kendisine yakın isimlerin önemli görevlere getirilmesi için adımlar atmıştı. 6 Şubat'ta, İtalyan Kardinal Giovanni Battista Re'nin Kardinaller Heyeti dekanlığı görev süresi uzatıldı.

Vatikan, Papa'nın sağlık durumunun karmaşık olduğunu ifade etti. Göğüs röntgeni sonuçları, her iki akciğerde zatürre geliştiğini ve bunun ciddi bir enfeksiyon olduğunu ortaya koydu.

Papa'nın hastanede kalacağı belirtilse de, bazı kaynaklar Papa'nın yoğun ağrılar çektiğini ve hayatta kalma konusunda umutsuz olduğunu söyledi. Başka bir kaynak da, Papa'nın sağlığı kötüleştiğinde ilk başta hastaneye gitmeyi reddettiğini belirtti.

Vatikan, Papa'nın çift taraflı zatürreye yakalandığını ve bu durumun sağlığını daha da zayıflattığını açıkladı. Bu tür zatürre, akciğerlerde ciddi inflamasyon ve nefes alma güçlüğü oluşturabilir.

PAPA'NIN GELECEĞİ VE YENİ PAPA'NIN SEÇİMİ

Sağlık sorunları nedeniyle Papa, Vatikan'da kendisine yakın kişilerin önemli pozisyonlara atanmasını sağlamaya çalışmıştı. Yeni bir papa seçimi için gizli bir toplantı düzenleniyor.

Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı

UZMANLAR VE BİLİMSEL GÖRÜŞLER

Roma'daki enfeksiyon ve geriyatri uzmanı Dr. Carmelo D'Asero, yüksek ateşin vücudun bir patojene karşı tepkisini gösterdiğini, ateş olmamasının ise ciddi bir bronş enfeksiyonunu ve durumun ciddiyetini işaret ettiğini belirtti.

PAPA'NIN SAĞLIK DURUMU VE VATİKAN'IN AÇIKLAMALARI

Vatikan, Papa'nın klinik durumunun karmaşık olduğunu vurguladı. Röntgen sonuçları, akciğerlerde zatürre geliştiğini ve bunun ciddi bir enfeksiyon olduğunu gösteriyor.

Papa'nın sağlık sorunları nedeniyle, yeni bir papa seçimi için hazırlıklar başladı.