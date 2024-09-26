Papa, Lüksemburg’da barış mesajı verdi

Papa Francis, Perşembe günü Lüksemburg’a yaptığı ziyarette barış için onurlu uzlaşmaların gerekli olduğunu belirtti. Lüksemburg yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, Papa, savaşın dehşetleri karşısında barışın avantajlarını, göçmenlerin entegrasyonu ve teşvik edilmesinin ayrımcılıktan daha iyi olduğunu, uluslar arasındaki iş birliğinin ise sertleşen tutumların ve kısa vadeli, bencil çıkarların zararlı sonuçlarından daha faydalı olduğunu vurguladı.

Papa Francis, yetki sahibi kişilerin, farklılıkları çözmek amacıyla dürüst müzakerelere sabır ve kararlılıkla katılmaları gerektiğini belirtti. Bu müzakerelerin, hiçbir şeyi zedelemeyen ve bunun yerine herkes için güvenlik ve barış inşa edebilecek onurlu uzlaşmalar bulma ruhuyla yapılması gerektiğini ifade etti.

Papa ayrıca, Avrupa kıtasında bile, karşılıklı iyi niyet, müzakere ve diplomatik çalışmalarla çözülmesi gereken çatışmaların, açık düşmanlıklara dönüşerek yıkım ve ölüme yol açtığını belirtti. 87 yaşındaki Arjantinli Papa, insan kalbinin her zaman hafızayı koruyamadığını ve dönem dönem savaşın trajik yollarına geri döndüğünü söyledi.

Bu tehlikeli durumu iyileştirmek için, ulusları ciddi şekilde hasta eden ve onları büyük insan maliyetleriyle maceralara sürükleme riski taşıyan bu durumu iyileştirmek için, aklın deliliğini ve geçmişte yapılan aynı hatalara sorumsuzca geri dönmeyi önleyen değerlere odaklanmanın gerekli olduğunu vurguladı