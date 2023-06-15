Papa yarın taburcu olacak

Karnından ameliyat olan Papa Franciscus yarın taburcu edilecek.

Papa yarın taburcu olacak

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, karnındaki kesiğe bağlı gelişen fıtık dolayısıyla 7 Haziran'da yapılan operasyonunun ardından iyileşme sürecinin yolunda gittiği ve yarın hastaneden taburcu edileceği bildirildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, Papa'nın gece boyunca iyi dinlendiğini, klinik seyrinin düzenli devam ettiğini ve kan testlerinin normal olduğunu belirtti.

Bruni, Papa'nın yarın sabah taburcu edilmesi için, durumunu yakından takip eden sağlık ekibi tarafından onay verildiğini kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri, iki yıl önce geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından karnındaki kesiğe bağlı gelişen fıtık dolayısıyla 7 Haziran'da Roma'daki Gemelli Hastanesinde üç saatlik bir operasyon geçirmişti. Operasyonla 86 yaşındaki Papa'nın karın duvarına protez yerleştirilmişti.

Papa, bu yıl içinde ayrıca nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesine kaldırılmıştı. Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa Franciscus, 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Franciscus, ayrıca dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyor. (AA)

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Rüyada kabristan görmek neye işaret? Rüyada kabristan görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kabristan görmek neye işaret? Rüyada kabristan görmek ne demek?
Emre Ulaş’tan hafızalara kazınacak karikatür Güncel
Emre Ulaş’tan hafızalara kazınacak karikatür
Gediz’de motosiklet kazası: 2 yaralı Güncel
Gediz’de motosiklet kazası: 2 yaralı
Zehra Güneş maçların stresini havuzda attı Magazin
Zehra Güneş maçların stresini havuzda attı
51 yaşındaki kadına at çarptı Güncel
51 yaşındaki kadına at çarptı
Diyarbakır'daki katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı Güncel
Diyarbakır'daki katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Türk komandoları Kuzey Mitroviça’da Dünya
Türk komandoları Kuzey Mitroviça’da