Papa'dan Gazze açıklaması

Papa, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda, Orta Doğu'daki gelişmelere değindi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve en az 500 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında konuşan Papa Franciscus, "Bugün de düşüncelerimiz Filistin ve İsrail'e gidiyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Gazze'deki durum umutsuz. Lütfen insani felaketi önlemek için mümkün olan her şeyi yapın." dedi.

Dünyada pek çok savaş cephesinin açık olduğu bir süreçte çatışmanın genişlemesinin endişe verici olduğunu dile getiren Papa, "Silahlar sussun, yoksulların, halkların ve çocukların barış çığlıkları duyulsun." diye konuştu.

Katoliklerin ruhani lideri, barış çağrısını yineleyerek 27 Ekim Cuma günü Vatikan'da halka açık bir etkinlikle barış için dua günü yapacaklarını duyurdu.

Papa Franciscus, Hristiyan mezheplerini ve diğer dinlerin temsilcilerini de bu etkinliğe davet ederek "O akşam saat 18.00'de Aziz Petrus'ta dünya barışı için bir saat boyunca dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Papa, "şu an konuşulmayan ancak acı çeken" olarak nitelediği Ukrayna için de dua edilmesini inananlardan istedi.