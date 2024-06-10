Papa'dan Gazze çağrısı

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duasının ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada, Gazze’ye ilişkin önemli mesajlar veren Papa, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla Ürdün’de 11 Haziran günü Gazze’ye destek için uluslararası bir konferans yapılacağını hatırlattı.

"Bu önemli girişim için onlara teşekkür ederken, uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için her yola başvurarak acilen harekete geçmeye teşvik ediyorum.” açıklamasında bulunan Papa, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması gerektiğini ve bunu kimsenin durduramayacağını belirtti.

Papa Franciscus, dün, 2014'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Vatikan bahçelerinde yaptığı "Orta Doğu'da Barış Duası"nın 10 yıldönümü olduğunu hatırlattı ve "Bu buluşma, el sıkışmanın mümkün olduğunu ve barış yapmanın, savaşmaktan çok daha fazla cesaret gerektirdiğini gösteriyor. Bu nedenle taraflar arasında devam eden ve kolay olmayan müzakereleri de teşvik ediyorum.” dedi.

Papa, Filistinlilerin ve İsraillilerin iyiliği için bütün cephelerde ateşkes olmasını ve esirlerin serbest bırakılması hakkındaki barış tekliflerinin hızlı bir biçimde kabul edilmesini umduğunu kaydetti.