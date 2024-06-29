Papa Türkiye'de ziyaret etmek istediği yeri açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Papa Türkiye'de ziyaret etmek istediği yeri açıkladı

Katolik dünyasının manevi lideri ve Vatikan'ın Devlet Başkanı olan Papa Franciscus, önümüzdeki yıl Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini duyurdu.

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa'nın, Roma'da yarın kutlanacak olan Aziz Petrus ve Aziz Pavlus bayramı vesilesiyle bu sabah Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti ağırladığı belirtildi.

Kabul sırasında konuşan Papa Franciscus, gelecek yıl gerçekleşecek olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne atıfta bulunarak, İznik'e yapmayı çok istediği bir ziyaretten söz etti. "Bu, yapmayı kalpten istediğim bir seyahat." dedi.

Papa. 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos'un davetiyle toplanan ve Hristiyanlık için büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili'nde, kiliseye bağlı tüm piskoposlar önemli dini meseleleri tartışmış ve karara bağlamışlardı.

Papa Franciscus daha önce 2014 yılında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Onun dışında, Türkiye'ye 2006 yılında Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Pavlus ve 1967'de Papa 6. Pavlus tarafından ziyaretler gerçekleştirilmişti.

papa-turkiyede-ziyaret-etmek-istedigini-yeri-acikladi-yenicag.jpg

papa-turkiyede-ziyaret-etmek-istedigini-yeri-acikladi-yenicag1.jpg

papa-turkiyede-ziyaret-etmek-istedigini-yeri-acikladi-yenicag5.jpg

İlgili Haberler
Papa Francis yapay zeka işine el attı
Papa'dan Gazze çağrısı
Papa'dan Gazze çağrısı
Son Haberler
Çiftçiye elektrik zulmü. Elektriği kesilen çiftçinin tarlası kuruyor Gündem
Çiftçiye elektrik zulmü. Elektriği kesilen çiftçinin tarlası kuruyor
Bir yol verme kavgası için değer mi. Polis zor ayırdı. Mahalle savaş alanına döndü Yerel Haberler
Bir yol verme kavgası için değer mi. Polis zor ayırdı. Mahalle savaş alanına döndü
Erden Timur nereden çıktı Spor
Erden Timur nereden çıktı
Mourinho tercihini yaptı. İlk maçında flaş karar Spor
Mourinho tercihini yaptı. İlk maçında flaş karar
Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga Yerel Haberler
Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga
Yakalanmamak için sahte Irak kimliği yaptırmış. Bu da oldu Gündem
Yakalanmamak için sahte Irak kimliği yaptırmış. Bu da oldu
Emret Komutanım’ın ‘Ferit’i yeni mesleğini açıkladı. Hayata küsmüştü. Zor günleri geride bıraktı Magazin
Emret Komutanım’ın ‘Ferit’i yeni mesleğini açıkladı. Hayata küsmüştü. Zor günleri geride bıraktı