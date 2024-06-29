Papa Türkiye'de ziyaret etmek istediği yeri açıkladı

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa'nın, Roma'da yarın kutlanacak olan Aziz Petrus ve Aziz Pavlus bayramı vesilesiyle bu sabah Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti ağırladığı belirtildi.

Kabul sırasında konuşan Papa Franciscus, gelecek yıl gerçekleşecek olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne atıfta bulunarak, İznik'e yapmayı çok istediği bir ziyaretten söz etti. "Bu, yapmayı kalpten istediğim bir seyahat." dedi.

Papa. 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos'un davetiyle toplanan ve Hristiyanlık için büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili'nde, kiliseye bağlı tüm piskoposlar önemli dini meseleleri tartışmış ve karara bağlamışlardı.

Papa Franciscus daha önce 2014 yılında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Onun dışında, Türkiye'ye 2006 yılında Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Pavlus ve 1967'de Papa 6. Pavlus tarafından ziyaretler gerçekleştirilmişti.