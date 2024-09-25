Papa’dan uluslararası topluma Lübnan çağrısı

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri yaptığı geleneksel kabul oturumunda konuşan Papa, İsrail'in hava saldırıları düzenlediği Lübnan'a değindi.

“BU KABUL EDİLEMEZ”

Papa Franciscus, "Son günlerde yoğun bombardıman altında birçok can kaybı ve yıkımın yaşandığı Lübnan'dan gelen haberler beni çok üzdü. Uluslararası toplumun, bu korkunç tırmanışı durdurmak için elinden geleni yapmasını umuyorum. Bu kabul edilemez." dedi.

“YAKIN GEÇMİŞTE ÇOK FAZLA ACI ÇEKEN LÜBNAN HALKINA”

Lübnan'da halkın yıllardır siyasi, ekonomik krizin yanı sıra 2020'de Beyrut Limanı'ndaki patlamadan etkilendiğine atıf yapan Papa, "Yakın geçmişte çok fazla acı çeken Lübnan halkına yakınlığımı ifade ediyorum." diye konuştu.

İsrail Ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinde Lübnan'a hava saldırısı başlatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar 550'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.