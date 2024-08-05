Papağan yüzünden 41 yıl sonra mezun oldu

62 yaşındaki Jonny Clothier, Bristol Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde okudu ve 1983 senesinde yaşıtlarıyla beraber mezun olacaktı. Fakat beraber yaşadığı eski ev arkadaşının bir papağanı vardı ve denetimsiz bırakılmasının ardından üniversite lojmanlarında serbestçe dolaşmaya başladı ve evi harabeye çevirdiği ifade ediliyordu.

Öğrenciler, kalacak alternatif bir ev buldular fakat yine de Clothier'in ödemeyi kabul etmediği 64 sterlinlik son dönem kirasını ödemek durumunda kaldılar.

Uzun bir zaman önce kaldırılan bir kurala göre ödenmemiş ev faturaları olan öğrencilere derece veriliyor, fakat mezun olmalarına izin verilmiyordu.

41 SENE SONRA OĞLU İL BİRLİKTE MEZUN OLDU

Üniversite 41 sene sonra faturadan feragat etmeye hükmederek Clothier'in biyoloji bölümünü bitiren en küçük oğlu 21 yaşındaki Carter ile beraber mezun olmasına izin verdi.

Hampshire'da yaşayan Clothier, ödenmemiş faturayı “ultra uzun vadeli, faizsiz bir kredi” olarak gördüğünü ifade etti.

yerin hemen altındaydı. Kendimi eve dönmüş gibi hissettim” dedi.

Mezuniyet gününün “muazzam eğlenceli” geçtiğini ifade eden Clothier, “Bu gerçekten benimle ilgili değil, onlarla ilgili ve çocukları tüm eğitim döngüsünden geçirmek için 20 yıllık projeye imza atmakla ilgili. Onlarla gurur duyuyoruz çünkü hepsi o kadar başarılı oldular ki, yeni, tuhaf, düz şapkamı onların önünde çıkarıyorum” ifadelerini kullandı.