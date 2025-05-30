Papara davasında onlarca kişiye tutuklama talebi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Papara davasında onlarca kişiye tutuklama talebi!

Papara davasında 15 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişlerdi.

15 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Papara’nın "yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansmanında kilit rol oynadığı" öne sürülmüştü. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Papara’nın faaliyetlerinin finansal sistemin güvenliğini tehdit ettiği ve yasa dışı bahis suçlarının finansmanında yoğun biçimde kullanıldığı ifade edildi.

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