Paparazilerin kralını yumrukladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Paparazilerin kralını yumrukladı

Gerard Depardieu Roma'da fotoğraflarını çeken İtalyan foto muhabirini yumrukladı.

Sinirli tavırlarıyla tanınan Fransız aktör Gerard Depardieu yine olay çıkardı. Daha önce de adı ‘şiddet ve cinsel taciz’ olaylarına karışan 77 yaşındaki aktör, ‘Paparazzilerin kralı’ olarak tanınan 79 yaşındaki Rino Barillari'yi dövdü.

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Depardieu, Roma'nın Via Veneto Caddesi'ndeki ünlü bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada, Barillari'nin fotoğraf çekmesinden rahatsız oldu ve ünlü foto muhabirini yumrukladı.

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79 yaşındaki Barillari, “Depardieu, yüzüme 3 yumruk attı. Başım ağrıyor. Artık 15 yaşında değilim. Taksicilerin grevine giderken onu güzel bir kadınla görünce fotoğraflarını çektim. Sanırım bir yerlerimi kırdı. Polise gidiyorum. Savaşsa savaş" ifadelerini kullandı.

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Frank Sinatra'nın korumalarıyla olduğu kadar 90'ların yıldızı Mickey Rourke'la da tartışma yaşayan ünlü muhabir, yaptığı iş yüzünden 19 kez dayak yediğini açıklamıştı.

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Federico Fellini'nin Dolce Vita filmiyle ortaya çıkan ‘paparazzi’ kelimesi İtalya'dan tüm dünyaya yayıldı.

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2018 yılında Barillari’nin hakkında ‘The King of Paparazzi (Paparazzi Kralı) adlı 77 dakikalık bir belgesel yapıldı.

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